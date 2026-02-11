Zbulohen bashkitë që hetohen nga SPAK, 40 prej tyre me dosje në Prokurorinë e Posaçme, tenderat mbeten akuza kryesore

Tenderat për ujësjellësit dhe për rregullimet e rrugëve janë dy nga krimet më të rëndomta që po u kushtojnë dhjetëra kryetarëve bashkiakë apo ish-kryetarëve, të zbuluar ose nga kompania humbëse në garë ose nga auditimet e KLSH.
Më i fundit ndaj të cilit SPAK zyrtarizoi akuzën është ish-kryebashkiaku i Memaliajt, Golek Guci, ish-nënkryetarja Edmonda Harizi, që së bashku me dy të pandehur të tjerë do të përballen me Gjykatën Antikorrupsion për shkeljet gjatë tenderimit për ujësjellësin që furnizon me ujë tetë fshatra dhe Memaliajn.
Fondi limit për objektin, siç e ka depozituar kallëzimin KLSH në SPAK, që finalizoi hetimet, është 493 milionë lekë. Prej nisjes së SPAK deri më tani rezulton se 40 bashki nga 61 në total kanë dosje të hapura në SPAK, të finalizuara ose me arrestime, dënime apo ende nën proces.
Aktualisht akuzat për kryebashkiakë dhe ish-kryebashkiakë numërohen 16, ndërkohë që më i fundit që u dënua është ai i Rrogozhinës. Numri i bashkive që ende nuk kanë probleme zyrtare me SPAK janë vetëm 21.
Mes përfaqësuesve të pushtetit lokal, më të hetuarit në nivelin e zyrtarëve janë ata punonjës që përzgjidhen si anëtarë të komisionit të vlerësimit të ofertave dhe që firmosin procedurat e tenderave.
Pa dosje zyrtare
Bashkia Selenicë
Bashkia Belsh
Bashkia Berat
Bashkia Cërrik
Bashkia Delvinë
Bashkia Divjakë
Bashkia Dropull
Bashkia Konispol
Bashkia Korçë
Bashkia Librazhd
Bashkia Malësi e Madhe
Bashkia Maliq
Bashkia Mirditë
Bashkia Peqin
Bashkia Përmet
Bashkia Poliçan
Bashkia Përrenjas
Bashkia Pustec
Bashkia Shijak
Bashkia Skrapar
Bashkia Vorë
Me dosje në SPAK
Bashkia Bulqizë – akuza për tenderat e ujësjellësit
Bashkia Devoll – akuzë për një ndërtim – u shpall i pafajshëm
Bashkia Dibër – u hetua për kanalet vaditëse
Bashkia Durrës – akuza për lejet e ndërtimit
Bashkia Elbasan – nën hetim
Bashkia Fier – u hetua për menaxhimin e financave
Bashkia Finiq – akuza për tenderat
Bashkia Fushë-Arrëz – akuzë për tenderimin e një rruge
Bashkia Gjirokastër – nën hetim
Bashkia Gramsh – akuza për tendera rrugësh
Bashkia Has – akuzë për privatizimin e një ndërtese
Bashkia Himarë – akuzë për korrupsion në zgjedhje, tjetërsim prone
Bashkia Kamëz – nën hetim
Bashkia Kavajë – akuza për shpërdorim detyre
Bashkia Këlcyrë – nën verifikim për korrupsion në zgjedhje
Bashkia Klos – nën hetim për zgjedhjet
Bashkia Kolonjë – akuza për tenderat
Bashkia Krujë – nën hetim
Bashkia Kuçovë – akuza për dekriminalizim
Bashkia Kukës – tenderat e naftës, skandal seksual
Bashkia Kurbin – denoncuar për tenderat
Bashkia Lezhë – akuza për tjetërsim pronash
Bashkia Libohovë – akuzë për tendera, shpërdorim detyre
Bashkia Lushnjë – akuza për tenderat
Bashkia Mallakastër – dekriminalizim
Bashkia Mat – denoncuar
Bashkia Memaliaj – akuzë për tenderat
Bashkia Patos – akuza për tendera
Bashkia Pogradec – akuza për ndërtimet
Bashkia Pukë – nën hetim për krime zgjedhore
Bashkia Roskovec – akuzë për zgjedhjet
Bashkia Rrogozhinë – akuzë për zgjedhjet
Bashkia Sarandë – hetime për ndërtimet
Bashkia Shkodër – akuzë për tenderat
Bashkia Tepelenë – nën hetim për rikonstruksion
Bashkia Tiranë – akuzë për korrupsion, pastrim parash
Bashkia Tropojë – akuzë për hapje rruge të re
Bashkia Dimal – akuzë për ndërtime pa leje
Bashkia Vau i Dejës – akuzë për korrupsion në zgjedhje
Bashkia Vlorë – denoncuar, nën hetim.
