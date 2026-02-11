Kupa e Kosovës, Ballkani dhe Dukagjini sigurojnë kualifikimin në çerekfinale

Sot janë zhvilluar dy ndeshje tjera në kuadër të 1/8 së finales së Kupës së Kosovës në futboll, ku Ballkani dhe Dukagjini kanë siguruar kualifikimin në çerekfinale.
Në orët e mbrëmjes në stadiumin “Fadil Vokrri” në kryeqytet, Ballkani arriti ta eliminojë Prishtinën pas një ndeshjeje tejet dramatike, e cila u vendos vetëm pas serisë së gjuajtjeve të penalltive. Koha e rregullt dhe vazhdimet përfunduan me rezultat të barabartë, 2:2, përkatësisht 3:3, ndërsa pas një serie maratonike nga 11-metërshi suharekasit triumfuan, me rezultat 11:10.
Prishtina e nisi ndeshjen në mënyrën më të mirë të mundshme, duke kaluar në epërsi që në sekondën e 50-të me golin e qendërmbrojtësit francez Philippe Boueye. Në pjesën e dytë, epërsia u dyfishua nga Mario Ilievski në minutën e 50-të. Ballkani u rikthye në lojë pas autogolit të Ardian Limanit, në minutën e 77-të, ndërsa barazimi u realizua nga penalltia me anë të Almir Kryeziut, në minutën e 88-të.
Në vazhdime, Ballkani kaloi për herë të parë në epërsi me supergolin e Ivica Batarelos, në minutën e 97-të, por Prishtina reagoi shpejt dhe barazoi në 3:3 përmes Lorik Mehmetit, në minutën e 100-të. Meqë nuk pati gola të tjerë deri në fund, fituesi u përcaktua nga penalltitë, ku futbollistët e Ballkanit u treguan më të saktë.
Ndërkohë, në ndeshjen e zhvilluar gjatë mesditës, Dukagjini i Klinës mposhti Prishtinën e Re, me rezultat minimal 1:0 dhe u kualifikua gjithashtu në çerekfinale. Golin e vetëm të ndeshjes e shënoi Hekuran Berisha, në minutën e 58-të, duke i dhënë fitoren skuadrës së tij.
Dy ndeshjet e tjera të fazës së 1/8 së finales do të zhvillohen të enjten nga ora 13:00, ku do të takohen: Gjilani –Liria, Vushtrria –Vëllaznimi dhe Trepça ’89 –Malisheva. Ndërkaq, më 18 shkurt nga ora 13:00, do të luhet dueli i fundit i kësaj faze ndërmjet Feronikelit 74 dhe Dinamos së Ferizajt.
