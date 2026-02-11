Elbasani reagon pas humbjes ndaj Partizanit, kundërshton penalltinë e akorduar

Elbasani është mposhtur 0-1 nga Partizani në ndeshjen e parë çerekfinale të Kupës, takim i vendosur nga një penallti e shndërruar në gol nga Skuka në minutat e fundit.
Pas përfundimit të sfidës, klubi elbasanas ka reaguar përmes një komunikate zyrtare, duke kundërshtuar 11-metërshin e akorduar dhe duke e cilësuar atë si të diskutueshëm.
Sipas klubit, që nga muaji janar i këtij viti ndaj Elbasanit janë dhënë katër penallti kundër, të cilat, sipas tyre, kanë qenë tepër të diskutueshme. Rasti i fundit, ai në përballjen ndaj Partizanit, konsiderohet nga drejtuesit si një vendim që ka ndikuar drejtpërdrejt në rrjedhën dhe rezultatin e takimit.
“Si klub, ndihemi të cenuar nga vendime të përsëritura, shumë të diskutueshme dhe jo korrekte të arbitrave, të cilat kanë pasur ndikim të drejtpërdrejtë në rezultatet e ndeshjeve tona”, thuhet në reagimin e Elbasanit.
Klubi i ka bërë thirrje Kolegjiumit të Arbitrave dhe gjyqtarëve që të veprojnë me profesionalizëm, paanshmëri dhe integritet, duke theksuar se respekti për garën dhe drejtësinë sportive duhet të jetë mbi gjithçka.
