Nis gjyqi në Greqi, vajza u përdhunua në grup brenda Komisariatit të Omonias

Nis gjyqi për përdhunimin e një 19-vjeçareje nga disa policë. “Kisha frikë se do të vdisja”, tha denoncuesja para Gjykatës së Krimeve të Rënda të Athinës, duke përshkruar atë që përjetoi në Komisariatin e Omonias
Në Gjykatën e Krimeve të Rënda ka nisur gjyqi ndaj tre punonjësve të policisë, të akuzuar për përdhunim në grup ndaj një 19-vjeçareje brenda Komisariatit të Omonias, në tetor të vitit 2022. Vajza kontaktoi me punonjësit e policisë duke i kërkuar informacion nëse rrezikohej të dëbohej për shkak të faktit se punonte në një dyqan të zonës, e pasiguruar. Zyrtarisht nuk jepet origjina e 19 vjeçares, raporton noa.al.
Dy prej policëve, 24 dhe 27 vjeç, pjesë e njësisë DI.AS., dyshohet se e kanë çuar viktimën në dhomat e zhveshjes së komisariatit, ku e kanë përdhunuar njëri pas tjetrit, ndërsa i treti gjykohet për bashkëpunim në veprimet e kolegëve të tij.
Të akuzuarit mohojnë akuzat që u atribuohen.
Denoncuesja dëshmoi sot në gjykatë, ku përshkroi atë që pretendon se ka përjetuar nga të akuzuarit.
“Kisha frikë se do të vdisja”, u tha ajo gjyqtarëve, duke rrëfyer se gjithçka nisi kur iu afrua dy policëve të DI.AS. në Thiseio për t’i pyetur nëse do të kishte ndonjë problem nga një kontroll i Inspektoratit të Punës në lokalin ku punonte pa sigurime.
Sipas saj, të akuzuarit i thanë të shkonte në Komisariatin e Omonias, ku ajo u paraqit. Aty, policët e çuan në dhomat e zhveshjes, ku – siç përshkroi – njëri prej tyre filloi ta puthte.
“Në fillim nuk reagova. Nuk ishte diçka që doja ta bëja, nuk kishte pasur flirt… isha në gjendje shoku. Kur më puthi, e putha edhe unë që të ngrihesha e të largohesha”, dëshmoi 19-vjeçarja.
Kryetarja e trupit gjykues: U larguat?
Dëshmitarja: Nuk munda.
Kryetarja: Pse;
Dëshmitarja: Hoqi rripin, kishte edhe armën e shërbimit. E vendosi pranë meje. Unë, nga frika dhe sepse babai im është i dhunshëm, nga shoku që përjetova mbeta…
Ajo dëshmoi se oficeri i parë e detyroi të kryente marrëdhënie seksuale, duke i shkaktuar dhimbje dhe gjakderdhje.
Zyrtari i dytë dyshohet se e përsëriti dhunën seksuale dhe e regjistroi në mënyrë të paligjshme skenën në kamera, një veprim për të cilin ai përballet me akuza shtesë.
Pamjet video u gjetën më vonë nga Departamenti i Punëve të Brendshme, që do të thotë se skedari i fshirë i oficerit u rikuperua.
Raporti mjeko-ligjor dhe deklaratat e mjekëve që e ekzaminuan konfirmojnë gjetjet që përputhen me përdhunimin. Gjurmë gjaku dhe lëngjesh trupore u gjetën në vendngjarje.
Një element i rëndësishëm i çështjes mbetet mungesa e pamjeve filmike nga kamerat e vetë Stacionit të Policisë së Omonias atë natë. Prania dhe largimi i gruas u konfirmuan përfundimisht nga kamerat e dyqaneve aty pranë.
Oficerët e policisë që ishin pranë vendit të ngjarjes dëshmuan se “nuk vunë re” asgjë.
Vajza më pas përshkroi se si ishte e frikësuar dhe se si ai e përdhunoi. "Kisha shumë dhimbje dhe lëshova një britmë nga dhimbja, por ai më tha të mos bërtisja."
Dëshmitarja tha se përballet me frikë ndaj seksit tjetër, ndërsa kryetarja e trupit gjykues i vuri në dukje se, në këtë rast, komunikimi i saj fillestar me dy policët ishte i zakonshëm.
Kryetarja: Folët, ndërruat numra telefoni… Ndërsa thoni se nuk keni gjendje të shëndetshme psikologjike me seksin tjetër, na tregoni sepse me policët nuk patët vështirësi të njiheshit…
Dëshmitarja: Ishin policë, isha në komisariat. Nuk më shkoi mendja – isha 19 vjeçe – se do të më keqtrajtonin. Deri në atë moment nuk kisha ndjesi të keqe.
Siç dëshmoi ajo, nuk mundi të reagojë sepse ishte “ngrirë” nga shoku:
“Nuk mundesha të godisja, të shtyja, të tregoja se nuk po jepja pëlqim… Nuk mundesha ta menaxhoja, më dridheshin duart dhe këmbët.”
Gruaja vijoi dëshminë nën breshëri pyetjesh nga trupi gjykues, për atë që përshkroi se ndodhi fillimisht me të akuzuarin e parë dhe më pas me të dytin, i cili u shfaq në dhomë dhe, sipas saj, e injoroi kur “i thashë se kishte ndodhur diçka pa vullnetin tim”.
Ajo tha se “kur kërkoja ndihmë, ai filloi të më puthte në qafë… Ndërsa kërkoja ndihmë, filloi të bënte të njëjtën gjë”.
Kryetarja: I thatë të thërriste ndihmë; I thatë se donit të denonconit diçka;
Dëshmitarja: Jo, nuk kisha guxim…
Më herët në një deklaratë për këtë çështje, Aleksandra Kremizá, avokatja përfaqësuese e vajzës, i referohet përdhunimit në grup të 19-vjeçares dhe përpjekjes për diskreditim dhe njollosje të nderit të saj nga avokatët mbrojtës të policëve.
Znj. Kremizá thekson, ndër të tjera, se shoqëria qesh dhe indinjohet “me këto pretendime qesharake dhe shpifëse” dhe pret që drejtësia të vihet në vend në sallat e gjykatës.
Gjyqi do të vijojë më 23 mars.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd