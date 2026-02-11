LVV i propozon Presidentes Osmani emërimin e Albin Kurtit si mandatar për formimin e qeverisë

Lëvizja Vetëvendosje (LVV) i ka dorëzuar sot Presidentes së Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, propozimin për caktimin e Albin Kurtit si mandatar për formimin e Qeverisë së Kosovës.
Njoftimi është bërë nga deputetja Arbërie Nagavci, në cilësinë e kryesueses së Këshillit të Përgjithshëm të LVV-së, menjëherë pas konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Sipas saj, propozimi bazohet në rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 28 dhjetorit 2025 dhe në përputhje me dispozitat kushtetuese.
“Bazuar në vullnetin qytetar të shprehur në zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025 dhe në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, vazhdojmë me përgjegjësi institucionale drejt formimit të qeverisë së re”, ka deklaruar Nagavci.
Pas këtij hapi, pritet që Presidentja të ndërmarrë procedurat përkatëse për mandatin e formimit të qeverisë, ndërsa Kuvendi do të mblidhet për votëbesimin e kabinetit të ri qeveritar.
