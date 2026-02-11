Vogëlushja shqiptare që u gjet brenda shatërvanit është më mirë. Babai tregon çastet e dhimbshme

Dëshmitarja okulare përshkruan momentin kur fëmija u gjet brenda shatërvanit. Ajo përshkruan momentet dramatike në sheshin Qipro, në Kalithea, Greqi
Momentet e rënda mbrëmjen e së dielës, më 8 shkurt, në sheshin Qipro në Kalithea, kur një vajzë e vogël ra brenda një shatërvani, i përshkruan një dëshmitare okulare. Sipas dëshmitares që ndodhej në vendngjarje, e vogla i shpëtoi vëmendjes së prindërve të saj dhe u gjet brenda ujit pa ndjenja.
“Isha në kafene, aty ku ishte ulur edhe familja e fëmijës. Fëmija ishte ulur në karrigen e saj. Në një moment, babai pyeti se ku kishte shkuar. Menjëherë filluan ta kërkonin”, përshkruan dëshmitarja, e cila shtoi: “Prindërit e saj janë nga Shqipëria, nuk dinë greqisht dhe edhe unë jam me origjinë nga Shqipëria, ndaj i kuptova”.
Ankthi arriti kulmin kur babai e gjeti fëmijën në shatërvan. “Babai i saj, kur e pa, u çmend. E nxori menjëherë nga uji dhe i bëri CPR. Ishte i përlotur. Nëna e vogëlushes humbi ndjenjat, kur kuptoi që ishte vajza e saj. Burri i saj shkoi i pari ta kërkonte fëmijën. Kur u mblodhën të gjithë, ajo u përmend dhe, ngaqë nuk e shihte vajzën, sepse të gjithë ishin mbledhur mbi të, atëherë e kuptoi se ishte vajza e saj”, tha dëshmitarja. Dëshmitarë të ngjarjes ndaluan një makinë patrulle dhe policët e transportuan fëmijën në spital.
Kritike gjendja e vogëlushes
Gjendja shëndetësore e fëmijës është jashtëzakonisht kritike. Vajza e vogël u transportua në Spitalin e Fëmijëve “Aglaia Kyriakou”, ku mjekët arritën ta rikthenin pas përpjekjeve titanike. Sipas presidentit të POEDIN-it, Mihalis Giannakos, fëmija ka qëndruar rreth 50 minuta pa oksigjen, çka e bën gjendjen veçanërisht të rëndë. Aktualisht ajo po trajtohet në njësinë e kujdesit intensiv (ICU) dhe mjekët po monitorojnë nga afër ecurinë e shëndetit të saj.
Z. Giannakos, duke folur për Action24, theksoi se informacionet e prindërve lidhur me moshën e fëmijës mund të mos kenë qenë të sakta. “Na thanë se është 5 vjeç, por duket se është më e vogël, rreth 2–2.5 vjeç”, nënvizoi ai. Pavarësisht rrethanave tragjike, ai ruajti një dozë optimizmi, duke vënë në dukje se fëmijët shpesh reagojnë më mirë në situata kritike sesa të rriturit.
Kalithea: Gjendje më e mirë për vajzën e vogël që ra në shatërvan – Çfarë thotë babai për aksidentin
Gjendja shëndetësore e vajzës së vogël që ra në një shatërvan në Kalithea dhe po trajtohet në njësinë e terapisë intensive (MEΘ) të spitaleve të fëmijëve është përmirësuar.
Vajza 2.5-vjeçare, e cila u nxor nga shatërvani në Kalithea, duket se po fiton betejën për jetën dhe ka optimizëm për rikuperimin e plotë të shëndetit të saj, siç deklaron z. Giannakos, duke theksuar se “të gjithë e kuptojnë vështirësinë, duke qenë se truri ka mbetur për një kohë të gjatë pa oksigjen”.
“Për një minutë…”
Babai 26-vjeçar i fëmijës së vogël foli për Live News në Mega. “Isha me vajzën e vogël në krahë dhe e lashë të luante. Po qëndroja në këmbë. Po flisja me disa persona dhe për një çast e ktheva vështrimin diku tjetër dhe nuk e pashë për shkak të asaj që kanë vendosur aty. Shkova menjëherë drejt atij vendi dhe e pashë në shatërvan. E nxora vetë fëmijën nga shatërvani. Dua të falënderoj policinë dhe të gjithë ata që ndihmuan këtu, njerëzit, si dhe mjekët. Mjekët na thonë se fëmija është mirë.”
