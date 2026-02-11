Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
A do të marrë pjesë Edi Rama në takimin e Bordit të Paqes në Uashington?
Transmetuar më 11-02-2026, 17:10

Për momentin nuk ka informacione të konfirmuara nëse kryeministri shqiptar Edi Rama do të marrë pjesë në takimin e Bordit të Paqes që pritet të mbahet më 19 shkurt 2026 në Uashington, Shtetet e Bashkuara.

Sipas raporteve ndërkombëtare dhe letrave të ftuar që janë bërë publike, mbledhja do të udhëhiqet nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump, dhe synon të shërbejë si një samit lidershipi dhe konferencë për mbledhjen e fondeve për rindërtimin e Rripit të Gazës, si pjesë e iniciativës së re diplomatike.

Ndërkohë, nga ana e autoriteteve shqiptare nuk është dhënë ende ndonjë konfirmim zyrtar për ftesën ose pranimin e saj nga kryeministri Rama.

Bordi i Paqes u themelua më 22 janar gjatë Forumit Ekonomik Botëror në Davos, kur përfaqësuesit e 19 vendeve nënshkruan kartën themeluese të iniciativës për zgjidhjet paqësore në Gaza. Që nga ajo kohë, Shtetet e Bashkuara kanë bërë të ditur se shtete të tjera i janë bashkuar inicimit, por pjesëmarrja individuale e liderëve të caktuar, përfshirë atë të kryeministrit Rama, mbetet ende e paqartë derisa nuk publikohet një listë zyrtare e pjesëmarrësve ose një njoftim nga Qeveria e Shqipërisë.

