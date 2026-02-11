A do të marrë pjesë Edi Rama në takimin e Bordit të Paqes në Uashington?

Për momentin nuk ka informacione të konfirmuara nëse kryeministri shqiptar Edi Rama do të marrë pjesë në takimin e Bordit të Paqes që pritet të mbahet më 19 shkurt 2026 në Uashington, Shtetet e Bashkuara.
Sipas raporteve ndërkombëtare dhe letrave të ftuar që janë bërë publike, mbledhja do të udhëhiqet nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump, dhe synon të shërbejë si një samit lidershipi dhe konferencë për mbledhjen e fondeve për rindërtimin e Rripit të Gazës, si pjesë e iniciativës së re diplomatike.
Ndërkohë, nga ana e autoriteteve shqiptare nuk është dhënë ende ndonjë konfirmim zyrtar për ftesën ose pranimin e saj nga kryeministri Rama.
Bordi i Paqes u themelua më 22 janar gjatë Forumit Ekonomik Botëror në Davos, kur përfaqësuesit e 19 vendeve nënshkruan kartën themeluese të iniciativës për zgjidhjet paqësore në Gaza. Që nga ajo kohë, Shtetet e Bashkuara kanë bërë të ditur se shtete të tjera i janë bashkuar inicimit, por pjesëmarrja individuale e liderëve të caktuar, përfshirë atë të kryeministrit Rama, mbetet ende e paqartë derisa nuk publikohet një listë zyrtare e pjesëmarrësve ose një njoftim nga Qeveria e Shqipërisë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd