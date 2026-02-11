Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shoferi rreh policin, pse i tha që kishte parkuar gabim
Transmetuar më 11-02-2026, 16:37

Një 40-vjeçar është vënë në pranga nga policia në Kukës.

Arrestimi i tij ka ardhur pasi të martën ai ka kundërshtuar me dhunë një efektiv te policisë.

Policia bën me dije se polici i ka kërkuar 40-vjeçarit dokumentet e mjetit të cilin e kishte parkuar gabim.

“DVP Kukës/ Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Kukës, në bashkëpunim me Oficerin e Policisë Gjyqësore të Prokurorisë së Kukësit, arrestuan në flagrancë shtetasin G. Sh., 40 vjeç, banues në Kukës, pasi dje, në rrugën “1 Qershori”, në qytetin e Kukësit, ka kundërshtuar me dhunë, punonjësin e Policisë në shërbim, shtetasin G. S., i cili i ka kërkuar 40-vjeçarit, dokumentacionin e automjetit që e kishte parkuar gabim. Automjeti u sekuestrua në cilësinë e provës materiale”, njofton policia.

