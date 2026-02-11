U mori jetën 9 personave dhe plagosi dhjetëra të tjerë në shkollë, autorja e masakrës në Kanada, transgjinorja 18-vjeçare!

Një ngjarje e rëndë ka tronditur provincën kanadeze të Kolumbisë Britanike, ku si pasojë e të shtënave me armë zjarri në një shkollë janë regjistruar 10 viktima, përfshirë edhe autoren e dyshuar.
Mediat e huaja raportojnë se e dyshuara është identifikuar si Jesse Strang, 18 vjeç, identitet i konfirmuar edhe nga një familjar i afërt. Sipas deklaratës së xhaxhait të saj, Russell G. Strang, 18-vjeçarja ishte përgjegjëse për sulmin, i cili i mori jetën 9 personave të tjerë, përpara se të humbiste edhe vetë jetën.
Nga verifikimet në rrjetet sociale është raportuar se një llogari në YouTube, që dyshohet se i përket autores, përmbante simbole të lidhura me identitetin transgjinor dhe përdorimin e përemrave “ajo/saj”.
Autoritetet bëjnë me dije se rreth 25 persona të tjerë po marrin trajtim mjekësor dhe po vlerësohen për lëndime në një qendër shëndetësore lokale.
Policia ka deklaruar se, bazuar në hetimet paraprake, nuk ka të dyshuar të tjerë dhe nuk ekziston rrezik i vazhdueshëm për komunitetin. Hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes vijojnë.
