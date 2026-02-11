Krusita ‘shpërthen’ ndaj Rogertit: Ofenduesi më i madh i të gjithë sezoneve të “BBV”!

Krusita ishte e ftuar sot në “Shqipëria Live” pas eliminimit nga loja në spektaklin e djeshëm.
Asaj iu kërkua të bënte një koment për të gjithë banorët, mes tyre dhe Rogertin, ndaj të cili u tregua më e ashpër.
Ajo e cilësoi si të paedukatë dhe tha se është ofenduesi më i madh i të gjithë sezoneve të “Big Brother”.
“Është i paedukatë dhe mendon se mund të jetë si dikush që ka qenë dikur. Mendon se e vetmja mënyrë për të çarë në lojë është të sulmojë njerëzit në pika që nuk preket. Duke ofenduar… Prandaj do ja lëmë ofenduesi më i madh i të gjithë Big Brother-ave.”– tha ajo.
