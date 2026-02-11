82 gola në 90 ndeshje, Mbappé shkruan historinë te Real Madrid

Kylian Mbappé po lë gjurmë të menjëhershme te Real Madrid. Sulmuesi francez ka realizuar 82 gola në 90 paraqitjet e tij të para me fanellën e “Los Blancos”, një ritëm që e rendit mes emrave më të mëdhenj në historinë e klubit.
Vetëm dy futbollistë kanë pasur nisje më të suksesshme: Ferenc Puskás me 96 gola dhe Cristiano Ronaldo me 86 gola. Kështu, Mbappé renditet i treti, duke lënë pas legjenda si Alfredo Di Stéfano (73 gola), Hugo Sánchez (63), Ruud van Nistelrooy (62) dhe Ronaldo Nazário (61).
Në sezonin aktual, francezi ka shënuar 38 gola në total, prej të cilave 23 në La Liga, duke u futur në garë për “Këpucën e Artë”. Ai ka 46 pikë, dy më pak se Harry Kane dhe katër më pak se Erling Haaland. Statistikat e tij përfshijnë edhe pesë asiste, ndërsa Kane ka të njëjtin bilanc golash dhe asistesh, por me dy ndeshje më shumë të zhvilluara. Haaland ka shënuar 28 gola në 36 ndeshje këtë sezon.
Që nga transferimi në verën e vitit 2024, Mbappé ka ngushtuar diferencën me Vinícius Jr., i cili kishte 84 gola me Realin që nga viti 2018. Në një vit e gjysmë, francezi ka arritur 82 gola, duke theksuar ndikimin e tij të menjëhershëm në “Santiago Bernabéu”.
