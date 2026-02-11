Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Berisha: Dërguan për ndjekje penale Këlliçin, ndërkohë që ai ishte në SHBA duke drekuar
Transmetuar më 11-02-2026, 13:30

Nga foltorja e selisë blu, kryedemokrati Sali Berisha akuzoi qeverinë dhe kryeministrin Edi Rama për reagime të “tmerruara” ndaj protestës së Partisë Demokratike dhe për ndjekje të padrejtë penale ndaj disa drejtuesve opozitarë.

Berisha deklaroi se ndërkohë që Belind Këlliçi, nën hetim për protestën e djeshme, po ndodhej në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke drekuar me një kandidat për Kongresin nga komuniteti shqiptaro-amerikan në Miçigan, autoritetet shqiptare njoftuan ndjekjen e tij penale.

“Kuptojeni se çfarë mashtruesish ordinerë dhe të turpshëm janë. Ata nuk morën asnjë informacion, vetëm kanë vendosur t’i dërgojnë për ndjekje penale,” u shpreh Berisha.

Ai akuzoi gjithashtu qeverinë për përdorimin e forcës ndaj protestuesve, duke përmendur keqtrajtimin me gaz ndaj disa drejtuesve të PD-së si Flamur Noka, Ervin Minarolli dhe Klevis Balliu.

Berisha e përshkroi reagimin e Ramës si të një “narkoqeveritarit të tmerruar” dhe e krahasoi fjalorin e tij me atë të dajos së tij xhelat në vitin 1990, duke e cilësuar si një përdorim të gjuhës dhune ndaj popullit.

Ai përfundoi duke theksuar se shqiptarët do t’i japin “ndëshkimin e merituar” autorëve të këtyre veprimeve.

