Gripi mund të shkaktojë infarkt? Shkencëtarët ngrejnë alarmin

Gripi nuk prek vetëm mushkëritë, por mund të dëmtojë edhe zemrën, sipas një studimi të publikuar në revistën shkencore Immunity. Studiuesit kanë zbuluar mekanizmin përmes të cilit virusi i gripit mund të kalojë nga mushkëritë te indet kardiake, duke shkaktuar inflamacion të rrezikshëm.
Një grup shkencëtarësh në Spitalin Mount Sinai në Nju Jork analizoi zemrat e 35 pacientëve që vdiqën nga gripi gjatë autopsive. Rezultatet treguan se problemet kardiovaskulare ishin shkaku i shumicës së këtyre vdekjeve. Mbi 85% e pacientëve kishin një sëmundje të mëparshme të zemrës dhe shumica kishin probleme të shumëfishta shëndetësore.
Analizat zbuluan se një nëngrup i qelizave të bardha të gjakut, qelizat prodendritike (PDC), infektohet nga virusi në mushkëri dhe më pas udhëton drejt zemrës, duke transmetuar infeksionin tek kardiomiocitet, qelizat muskulore të miokardit. Ky proces shkakton çlirimin masiv të interferonëve të tipit 1, që janë qeliza rregullatore me aktivitet antiviral.
Megjithatë, përgjigjja e tepruar imunitare dëmton qelizat e zemrës, duke ulur funksionin e saj dhe rritur rrezikun për komplikacione serioze, përfshirë infarktin. Studiuesit vënë në dukje se deri në një të tretën e infarkteve ndodhin pas një infeksioni akut respirator, ndërsa pacientët me zemër të brishtë janë më të rrezikuar.
Shkencëtarët shpresojnë që këto zbulime të çojnë në trajtime të reja për mbrojtjen e pacientëve gjatë sezonit të gripit, veçanërisht ata me sëmundje kardiake ekzistuese.
Në praktikë, kjo nënvizon rëndësinë e vaksinimit dhe kujdesit të shtuar ndaj shëndetit të zemrës gjatë periudhave me rritje të infeksioneve gripale.
