Koçiu: Protestat e PD-së janë braktisur, mbeten vetëm militantë të paguar

Ministrja e Punëve të Brendshme, Albana Koçiu, mbajti një konferencë për mediat lidhur me protestën e Partisë Demokratike të mbajtur dje, e cila u karakterizua nga tensione dhe përplasje mes protestuesve dhe policisë.
Koçiu theksoi se gjatë protestës janë përdorur të mitur për të hedhur sende të forta dhe molotovë ndaj efektivëve, duke e cilësuar këtë si një akt të turpshëm dhe të dënueshëm. Ajo paralajmëroi se autorët e këtyre veprimeve do të ndëshkohen maksimalisht sipas ligjit.
“Përpjekja për të ardhur në pushtet duke goditur punonjësit e rendit, duke djegur institucionet dhe duke përdorur të mitur për të hedhur molotovë apo sende të forta, është akt i dënueshëm dhe i papranueshëm. Keqpërdorimi i të miturve për të kryer akte dhune është vepër penale dhe shkelje morale,” tha Koçiu.
Ministrja vuri gjithashtu në dukje se protestat e PD-së janë braktisur nga qytetarët dhe se në to marrin pjesë kryesisht “militantë dhe elementë të paguar për të krijuar skenarë imagjinarë të një revolte popullore”. Ajo e akuzoi kreun e PD-së, Sali Berishën, si “dhunues përsëritës i sulmeve ndaj institucioneve dhe rendit kushtetues”.
Koçiu theksoi se e drejta për të protestuar nuk përbën një justifikim për të ushtruar dhunë, për të tentuar gjymtimin ose vrasjen e policëve. Autorët e akteve kriminale dhe urdhëruesit e fshehur pas imunitetit do të ndiqen penalisht dhe do të përballen me ndëshkimin maksimal sipas ligjit.
Ministrja gjithashtu shprehu solidaritetin për punonjësit e policisë të plagosur dhe vlerësoi profesionalizmin e forcave të rendit, duke theksuar se vetëpërmbajtja e tyre garanton sigurinë e qytetarëve dhe respektimin e ligjit, pavarësisht provokimeve të dhunshme.
