Aksident në aksin Librazhd–Elbasan, “Benzi” përmbyset në rrugë

Një aksident rrugor është regjistruar në aksin nacional Librazhd–Elbasan, ku dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën dhe më pas kanë dalë nga rruga.
Si pasojë e përplasjes, një automjet tip “Benz” është përmbysur, duke përfunduar anash segmentit rrugor.
Deri në këto momente nuk ka informacion zyrtar mbi numrin e personave të lënduar. Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.
Sipas burimeve paraprake, lagështira në rrugë dyshohet të ketë qenë një nga faktorët që ka ndikuar në humbjen e kontrollit të mjeteve dhe përplasjen mes tyre.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd