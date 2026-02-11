Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në aksin Librazhd–Elbasan, “Benzi” përmbyset në rrugë
Transmetuar më 11-02-2026, 12:29

Një aksident rrugor është regjistruar në aksin nacional Librazhd–Elbasan, ku dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën dhe më pas kanë dalë nga rruga.

Si pasojë e përplasjes, një automjet tip “Benz” është përmbysur, duke përfunduar anash segmentit rrugor.

Deri në këto momente nuk ka informacion zyrtar mbi numrin e personave të lënduar. Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.

Sipas burimeve paraprake, lagështira në rrugë dyshohet të ketë qenë një nga faktorët që ka ndikuar në humbjen e kontrollit të mjeteve dhe përplasjen mes tyre.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

