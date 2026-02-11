Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Naim Murseli kërkon takim me Behgjet Pacollin, Gjykata ia ndalon komunikimin
Transmetuar më 11-02-2026, 11:44

Kosovë- Naim Murseli, i dyshuari si porositës i vrasjes së Liridona Ademajt më 29 nëntor 2023, ka kërkuar nga gjykata që të takojë fëmijët e tij si dhe biznesmenin Behgjet Pacollin.

Lidhur me kërkesën për takimin me fëmijët, gjykata ka bërë të ditur se është në pritje të një përgjigjeje nga autoritetet suedeze. Ndërsa për kërkesën për komunikim me Pacollin, ajo është refuzuar.

“Kemi kontaktuar me autoritetet suedeze, jemi në pritje të përgjigjes së tyre. Ndërsa për kërkesën që keni bërë për të komunikuar me Behgjet Pacollin, ajo është kërkesë që nuk lejohet sepse hyn në kategorinë e personave që nuk e lejon ligji”, i është thënë Murselit nga Gjykata.

Nuk dihet ende arsyeja pse Murseli ka kërkuar të takohet me Pacollin, megjithatë kujtohet se ai ka qenë këshilltar i tij në vitin 2017, gjatë kohës kur Pacolli mbante postin e Ministrit të Punëve të Jashtme.

Për vrasjen e Liridona Ademajt po akuzohen tre persona: bashkëshorti i saj, Naim Murseli, si dhe Granit Pllana dhe Kushtrim Kokalla. Procesi gjyqësor ndaj tyre vijon.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...