I riu grabit dyqanin e bizhuterive në Turqi dhe ikën me gomar, por për shkak të shpejtësisë së ulët të kafshës, arrestohet pas disa orësh
Transmetuar më 11-02-2026, 11:41

Një grabitje e pazakontë është regjistruar në Turqi, ku një 26-vjeçar ka vjedhur një dyqan bizhuterish në qytetin Kayseri dhe është larguar nga vendi i ngjarjes me… gomar.

Sipas mediave turke, i riu ka hyrë në dyqan duke thyer xhamin me një levë dhe ka marrë një sasi bizhuterish ari. Ajo që e bën ngjarjen të veçantë është mënyra e arratisjes: autori është larguar duke hipur mbi një gomar.

Momenti i largimit të tij është kapur nga kamerat e sigurisë, pamje që kanë ndihmuar edhe në identifikimin e autorit.

Policia ka bërë të mundur arrestimin e 26-vjeçarit disa orë pas grabitjes. Gjatë kontrolleve, efektivët kanë gjetur edhe sendet e vjedhura, të cilat i riu i kishte groposur në një parcelë toke.

Autoritetet po vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

