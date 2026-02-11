Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Ndahet nga jeta një tjetër gjyqtar, ish-kryetar gjykate
Transmetuar më 11-02-2026, 11:26

Një tjetër gjyqtar është ndarë nga jeta në moshë të parakohshme, për shkak sëmundjeje të rëndë.

Pas një beteje me shëndetin, është ndarë nga jeta Ded Miri, ish-gjyqtar dhe ish-drejtues gjykate në Kurbin.

Miri e nisi karrierën e tij më shumë se 30 vite më parë, por më herët rruga e tij e jetës u ndërtua mes vuajtjes, qëndresës dhe shërbimit publik.

I mbijetuar i persekutimit komunist dhe ish i dënuar në Burgun e Spaçit, ai mbajti mbi vete pasojat e atyre viteve.

Kur në Shqipëri u rikthye pluralizmi politik, Miri shërbeu për disa vite në sistemin policor e më pas për gati 30 vite në sistemin e drejtësisë si gjyqtar.

Kolegët tregojnë se edhe pse me shëndet të rënduar, ai ishte gjithmonë në krye të detyrës, në sallën e gjyqit edhe me oksigjen, duke dhënë një shembull të rrallë vullneti dhe përgjegjësie. /noa.al

