Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Kontrabandonin dhe çmontonin mjete të ardhura nga Britania, arrestohet pronari i servisit, një tjetër në kërkim
Transmetuar më 11-02-2026, 10:17

Dimal, 11 shkurt 2026 – Dy subjekte në Dimal, ku çmontoheshin dhe shiteshin pjesë automjetesh të dyshuara si të kontrabanduara, janë zbuluar nga Policia, ndërsa një person është vënë në pranga dhe një tjetër është shpallur në kërkim.

Operacioni i koduar “Çmontimi” u finalizua nga specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale dhe në koordinim me Prokurorinë e Beratit. Aksioni erdhi pas kontrolleve dhe hetimeve me fokus goditjen e aktiviteteve ekonomike në informalitet dhe tregtimin e produkteve të kontrabanduara.

Në kuadër të operacionit u arrestua në flagrancë shtetasi P. D., 30 vjeç, banues në Dimal, ndërsa u shpall në kërkim shtetasi R. S., 31 vjeç, banues në Kuçovë.

Gjatë kontrolleve në serviset dhe subjektet për shitje pjesësh automjetesh në pronësi të tyre, u gjetën 55 automjete në njërin subjekt dhe 13 në tjetrin, pjesërisht të çmontuara. Sipas Policisë, për këto mjete nuk disponoheshin dokumente blerjeje apo dokumentacion doganor.

Automjetet dyshohet se janë kontrabanduar kryesisht nga Mbretëria e Bashkuar.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Beratit për veprime të mëtejshme, ndërsa vijon puna për kapjen e shtetasit të shpallur në kërkim.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...