Prokuroria sekuestron dosje për kontratat e plazheve në Bashkinë e Vlorës

Prokuroria e Vlorës ka zhvilluar një veprim hetimor në ambientet e Bashkisë së Vlorës, ku janë sekuestruar disa dosje që lidhen me kontratat e plazheve. Sipas informacioneve, dy oficerë të Policisë Gjyqësore kanë vepruar me urdhër sekuestrimi në Zyrën e Aseteve, duke marrë dokumentacion që i përket periudhës 2023–2025.
Në fokus të verifikimeve mësohet se kanë qenë procedurat për ndarjen dhe parcelizimin e hapësirave të plazheve, si dhe kontratat e lidhura gjatë këtyre viteve. Oficerët e OPGJ-së kanë qëndruar në ambientet e bashkisë nga ora 13:00 deri rreth orës 23:00, ku kanë kryer kontrollin dhe administrimin e dokumentacionit përkatës.
Në përfundim të veprimeve, Prokuroria ka sekuestruar dosjet dhe kontratat që lidhen me menaxhimin e plazheve për periudhën nën hetim, ndërsa priten zhvillime të mëtejshme nga organet kompetente.
