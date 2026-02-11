Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Protesta e PD dhe incidentet e dhunshme, deputetja e PS, Milva Ekonomi bën thirrje për dialog
Transmetuar më 11-02-2026, 09:03

Deputetja e Partisë Socialiste, ish ministre e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes në qeverinë e Edi Ramës, bën thirrje për dialog mes mazhorancës dhe opozitës.

Në një komunikim të shkurtër publik përmes rrjeteve sociale, deputetja socialiste Milva Ekonomi kritikon incidentet e dhunshme të protestës së Partisë Demokratike dhe bën thirrje për dialog duke theksuar se ajo duhet të zëvendësojë dhunën:

"Protesta është e drejtë demokratike, por vetëm kur është paqësore. Refuzojmë dhunën, zgjedhim dialogun".

Kjo është hera e parë që një eksponent i lartë i Partisë Socialiste bën thirrje për dialog mes mazhorancës dhe Partisë Demokratike. /noa.al

