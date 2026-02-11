Protesta e PD, kryepolici Proda: Vetëm Zoti e di sa krenar jam për profesionalizmin e punonjësve të Policisë

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Drejtues Madhor Ilir Proda, mbrëmjen e së martës ishte në Repartin e Djegieve, për të parë nga afër, së bashku me Ministren e Punëve të Brendshme, znj. Albana Koçiu, punonjësit e Policisë të dëmtuar gjatë protestës së PD.
Duke dhënë një prononcim për median, ai ka falënderuar punonjësit e Policisë "për profesionalizmin, sakrificën, durimin dhe maturinë e treguar".
“Falënderim për të gjithë punonjësit e Policisë për profesionalizmin që kanë treguar dhe vetëm Zoti e di sa krenar jam për ta, për atë që ata bëjnë çdo ditë dhe për vetëpërmbajtjen dhe qytetarinë e tejskajshme që treguan sot, në kundërshtim me atë me të cilën u përballën, e cila ishte shenjë e një barbarie ekstreme", tha Proda duke përdorur tone të ashpra për veprimet e disa protestuesve.
Drejtori i Përgjithshëm bëri dhe një thirrje për distancimin e të miturve, si dhe foli për hetimet mbi përfshirjen e tyre në incidente të dhunshme.
"Ne, në vazhdimësi, kemi bërë thirrje që të miturit të distancohen. Do të nxjerrim përgjegjësitë në bashkëpunim me Prokurorinë e Tiranës dhe besoj se edhe në vijim do të kemi qëndrime për këto situata."
