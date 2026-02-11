Dhjetë të vdekur nga të shtënat me armë në një shkollë në Kanada

Të paktën dhjetë persona, përfshirë autorin e dyshuar të të shtënave, u vranë në një të shtënë me armë në një shkollë në qytetin Tumbler Ridge, British Columbia, Kanada , sipas një deklarate nga Policia Mbretërore Kanadeze e Kalëruar (RCMP).
Incidenti ndodhi në mesditë të së martës (ora lokale) në Shkollën e Mesme Tumbler Ridge. Rasti filloi të zhvillohej kur RCMP lokale lëshoi një alarm urgjent për një person aktiv të shtënave në shkollë. Nxënësit në shkollën e mesme, e cila u shërben klasave 7 deri në 12, si dhe një shkollë fillore fqinje, u vunë menjëherë në izolim, ndërsa banorët në zonë u kërkuan të qëndronin në shtëpi dhe të kërkonin strehim derisa autoritetet të përfundonin operacionin.
Gjashtë persona u gjetën të vdekur brenda shkollës, ndërsa një tjetër vdiq gjatë rrugës për në spital. Dy persona të tjerë u gjetën të vdekur në një banesë që dyshohet se lidhet me incidentin.
Autori i dyshuar u gjet gjithashtu i vdekur brenda shkollës, me autoritetet që e quajtën atë një “vetëlëndim”.
Sipas RCMP, gjithsej nëntë persona u vranë në sulm, ndërsa më shumë se 25 u plagosën . Dy persona u transportuan me helikopter në spital me lëndime të rënda ose kërcënuese për jetën.
Autoritetet thanë se e kanë identifikuar autorin e dyshuar, por vunë në dukje se mund të mos jetë kurrë e mundur të përcaktohet motivi i tij. Në të njëjtën kohë, po shqyrtohet mundësia e një të dyshuari të dytë, pa asnjë informacion të konfirmuar deri më tani.
Komuniteti i vogël rural i Tumbler Ridge është në gjendje shoku, ndërsa hetimi për rrethanat e sakta të sulmit është në kulmin e tij.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd