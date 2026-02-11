Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Dhjetë të vdekur nga të shtënat me armë në një shkollë në Kanada
Transmetuar më 11-02-2026, 07:23

Të paktën dhjetë persona, përfshirë autorin e dyshuar të të shtënave, u vranë në një të shtënë me armë në një shkollë në qytetin Tumbler Ridge, British Columbia, Kanada , sipas një deklarate nga Policia Mbretërore Kanadeze e Kalëruar (RCMP).

Incidenti ndodhi në mesditë të së martës (ora lokale) në Shkollën e Mesme Tumbler Ridge. Rasti filloi të zhvillohej kur RCMP lokale lëshoi ​​një alarm urgjent për një person aktiv të shtënave në shkollë. Nxënësit në shkollën e mesme, e cila u shërben klasave 7 deri në 12, si dhe një shkollë fillore fqinje, u vunë menjëherë në izolim, ndërsa banorët në zonë u kërkuan të qëndronin në shtëpi dhe të kërkonin strehim derisa autoritetet të përfundonin operacionin.

Gjashtë persona u gjetën të vdekur brenda shkollës, ndërsa një tjetër vdiq gjatë rrugës për në spital. Dy persona të tjerë u gjetën të vdekur në një banesë që dyshohet se lidhet me incidentin.

Autori i dyshuar u gjet gjithashtu i vdekur brenda shkollës, me autoritetet që e quajtën atë një “vetëlëndim”.

Sipas RCMP, gjithsej nëntë persona u vranë në sulm, ndërsa më shumë se 25 u plagosën . Dy persona u transportuan me helikopter në spital me lëndime të rënda ose kërcënuese për jetën.

Autoritetet thanë se e kanë identifikuar autorin e dyshuar, por vunë në dukje se mund të mos jetë kurrë e mundur të përcaktohet motivi i tij. Në të njëjtën kohë, po shqyrtohet mundësia e një të dyshuari të dytë, pa asnjë informacion të konfirmuar deri më tani.

Komuniteti i vogël rural i Tumbler Ridge është në gjendje shoku, ndërsa hetimi për rrethanat e sakta të sulmit është në kulmin e tij.

