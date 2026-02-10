Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shërbimi Gjeologjik i Kosovës: Tërmeti sonte, me potencial rrezikimin e qytetarëve dhe shkaktimin e dëmeve materiale
Transmetuar më 10-02-2026, 22:50

Shërbimi Gjeologjik i Kosovës tha se tërmeti sonte, ishre me potencial rrezikimin e qytetarëve dhe shkaktimin e dëmeve materiale

Bazuar në Rrjetin Sizmologjik, Shërbimi Gjeologjik i Kosovës dhe Qendrës Sizmike Euro-Mediterane, si dhe në analizën numerike të të dhënave të ngjarjes sizmike, më 10/02/2026 n’ora 22:05 sipas kohës lokale, Territori i Kosovës (zona Juglindore e Kosovës) është goditur me një tërmet me magnitudë 4.8 sipas shkallës Rihter, përkatësisht me intensitet VI ballë të Merkalit

Thellësia hipoqendrore ishte 5 km.

Epiqendra e këtij tërmeti ishte (Lokacioni me koordinata Gjeografike; 42.144; 20.985) 23 km Lindje të Prizrenit.

Tërmeti në fjalë është ndierë dukshëm nga qytetarët e Kosovës. Ky sizmicitet kishte potencialin të rrezikonte qytetarët dhe shkakton ndonjë dëm material për shkak të forcës së lartë, tha Shërbimi Gjeologjik.

Ndërsa shtoi: Njëherësh këto tërmete dëshmojnë për zonën sizmogjene të Prizrenit, që është zonë aktive, ashtu edhe sipas llogaritjeve dhe studimeve të paraqitura me Hartën e Rrezikut Sizmik për Kosovë.

