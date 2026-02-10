“Do i bie fort”/ Si ka ndikuar raporti Selin-Gimbo te Miri, banori: Në Prime mban qëndrim dhe gjatë javës…

Në Prime-n e kaluar, një klip lëndoi Gimbon në lidhje me raportin e tij me Selin. Gjithsesi, gjatë javës, të dy banorët i rregulluan marrëdhëniet e tyre.
Por si ka ndikuar ky raport te Miri? Banori nuk i kurseu kritikat, duke thënë se Gimbo zgjohet vetëm në Prime dhe gjatë javës rikthehet në normalitet.
Miri: Tani nuk e di çfarë pozicioni do mbajë Gimbo në këtë shtëpi, përveç pjesës që ka ardhur si banor. Dhe nëse bën njeriun e dashuruar me Selin, të vazhdojë. Aty tha: “Do i bie fort”. Unë për këto punë jam këtu, hajdeni dhe më bini fort.
Gimbo: I mirë këtu nuk bëhesh se të bien në qafë.
Miri: Më pyete live që s’je butoni. E kuptove ti kush është butoni?
Gimbo: Sa i përket pjesës tjetër, Selin nuk mund t’i besojë një njeriu që ka tre javë që vjen në shtëpi. Por e kanë të vështirë ta rrëzojnë malin me gurë. Por le ta provojnë.
Miri: Tani do mbash prapë qëndrim në Prime dhe gjatë javës të kthehemi siç kemi qenë? Ti je shumë i qetë, nuk je për lojë. Por ne të presim, futu në lojë.
Gimbo: Unë s’po bëj lojë me këtë.
Miri: Nuk ke ardhur njëherë të bësh një debat, të kërkosh llogari. Kjo është loja këtu. Vetëm në Prime të ndihet zëri. E gjithë java është lojë. Në Prime janë rezymetë.
Selin: Po e filloj nga fundi, që si gjithmonë ka këto reagimet e pjesës tjetër. Është një shtjellim shumë i gjatë që është shkëputur vetëm pjesa joreale. Kjo situata ime me Gimbon më ka bërë të kuptoj që ka shumë interes. Çfarë shikoj te këta njerëz në klip janë diskutimet tona. Orë të tëra sqarimi, por nuk shikojnë kur ne diskutojmë për lojën. Për pjesën e Luizit, ai mund të ketë bërë lojën e kupidit. Një herë i interesonte që ne të bëheshim bashkë, pastaj nuk i interesonte kjo gjë.
Luizi: Mënyra se si Selin e ka trajtuar Gimbon, kjo është e bardhë në të zezë, nuk ka nevojë ta shpjegoj unë. Ajo përfiton.
