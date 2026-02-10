Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Detaje nga tërmeti në kufirin mes Maqedonisë së Veriut, Kosovës dhe Shqipërisë
Transmetuar më 10-02-2026, 22:42

10 shkurt 2026 – Lëkundje tërmeti janë ndjerë mbrëmjen e së martës në zonën kufitare mes Maqedonisë së Veriut, Kosovës dhe Shqipërisë. Lëkundjet janë ndjerë edhe në qytetin e Kukësit dhe zonat përreth.

Sipas të dhënave paraprake, tërmeti ka pasur epiqendrën në zonën e Peskovës, në Maqedoninë e Veriut, me magnitudë 4.8 ballë dhe thellësi rreth 5 kilometra.

Deri në këto momente nuk raportohet për dëme materiale apo persona të lënduar. Autoritetet përkatëse po monitorojnë situatën.

