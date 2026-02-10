Berisha viziton Bledion Nallbatin te Spitali Traumës: U godit me urdhër politik!

Tiranë, 10 shkurt 2026 – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, vizitoi mbrëmjen e sotme Spitalin e Traumës, ku u interesua për gjendjen shëndetësore të deputetit demokrat Bledion Nallbati, i cili u lëndua në kokë gjatë përplasjeve të regjistruara në protestën e opozitës.
Pas vizitës, Berisha kritikoi ashpër veprimet e forcave të rendit ndaj deputetit, duke i cilësuar ato si të papranueshme dhe të pajustifikuara. Ai deklaroi se, sipas tij, lëndimi i Nallbatit nuk ishte aksidental, por një veprim i qëllimshëm me prapavijë politike.
“Goditja ishte me urdhër politik”, u shpreh Berisha, duke akuzuar policinë për përdorim të tepruar force. Ai shprehu gjithashtu pakënaqësi për mënyrën se si, sipas tij, forcat e rendit kanë komunikuar me stafin mjekësor gjatë qëndrimit në spital.
Nga ana tjetër, autoritetet policore nuk kanë dhënë ende një reagim zyrtar lidhur me akuzat e ngritura nga kreu i opozitës dhe rrethanat e lëndimit të deputetit.
Protesta e opozitës u shoqërua me përplasje dhe tensione, ku u raportuan edhe disa të lënduar, përfshirë punonjës policie dhe përfaqësues të medias. Situata mbetet në vëmendjen e autoriteteve dhe priten sqarime të mëtejshme zyrtare.
