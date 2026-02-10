Policia dyfishon numrin: Janë 16 të plagosur në protestën e PD

Policia e Shtetit përditësoi sonte shifrat dhe dyfishoi numrin e punonjësve që thotë se janë lënduar në protestën e PD.
Gjatë zhvillimit të tubimit të organizuar pasditen e sotme para godinës së Kryeministrisë dhe më pas te Kuvendi, një pjesë e protestuesve kanë ushtruar akte të rënda dhune ndaj punonjësve të Policisë së Shtetit dhe institucioneve shtetërore.
Policia e Shtetit, gjatë gjithë zhvillimit të tubimit iu ka bërë thirrje me megafon protestuesve të dhunshme që të distancoheshin nga dhuna, por sulmet ndaj punonjësve të policisë kanë vijuar deri në përfundim të tubimit me bomba molotov, lëndë piroteknike dhe sende të forta.
Si pasojë e sulmeve drejt Policisë u dëmtuan 16 punonjës Policie, të cilët janë transportuar në spital për ndihmë mjekësore, pasi kanë pësuar djegie dhe dëmtime fizike", thotë policia e Shtetit. Më herët ajo tha se ishin 8 policë të lënduar.
Policia nuk dha informacion mbi qytetarët e lënduar, përfshirë deputetë dhe gazetarë.
Ndërsa njoftoi se strukturat ligjzbatuese po dokumentojnë të gjitha rastet e dhunës, me qëllim identifikimin dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të autorëve, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
