Berisha: Protesta e radhës më 20 shkurt

TIRANË- Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha paralajmëroi protestën e rradhës së opozitës, e cila do të mbahët më 20 shkurt. Gjatë një prononcimi për mediat, Berisha u shpreh se Rama është i gatshëm të ta shkëpusë Shqipërinë nga Bashkimi Europian, për t’i shpëtuar drejtësinë.
"Shqiptarët panë dhe bota pa, se si kryehajduti i kombit për të mbrojtur plaçkën e tij dhe të Lubi Ballukut është i gatshëm të ta shkëpusë Shqipërinë nga Bashkimi Europian. Por dhe ne jemi të gatshëm, më të gatshëm se kurrë që ti japim atë që meritojnë. Rrofshi ju, rroftë Shqipëria. Në datën 20 shkurt është dita jonë, është dita e fitore, nderim të gjithë protestuesve. Fitore," deklaroi Berisha
