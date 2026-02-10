Horoskopi Branko, e mërkurë 11 shkurt 2026

Pasqyra zodiakale ditore për dashurinë, punën dhe shëndetin për të 12 shenjat nga astrologu italo-slloven
Dashi
Impulsiviteti dhe reagimet e menjëhershme mbeten pika juaj e dobët. Kjo ditë kërkon vetëpërmbajtje dhe zgjuarsi: shmangni konfliktet, debatet e panevojshme dhe përballjet direkte me persona provokues. Edhe në jetën sentimentale nevojitet durim dhe maturi, për të mos e përkeqësuar një situatë që mund të zgjidhet me qetësi.
Demi
Periudhë e qëndrueshme emocionalisht, e cila ju ndihmon të analizoni me qartësi edhe situatat më të ndërlikuara. Veçanërisht në çështjet financiare dhe familjare tregoni racionalitet dhe aftësi të mira planifikimi. Vendimet e marra sot kanë baza të forta dhe sjellin siguri afatgjatë.
Binjakët
Komunikimi është arma juaj më e fortë dhe sot mund të zgjidhni përmes dialogut edhe konflikte të vjetra. Është koha për përballje të drejtpërdrejta dhe të sinqerta, pa nënkuptime apo heshtje. Sqarimi i raporteve me persona që ju kanë penguar kohët e fundit do t’ju lehtësojë ndjeshëm.
Gaforrja
Ndjeni më shumë se zakonisht nevojën për ngrohtësi familjare dhe mbështetje emocionale. Është një ditë e favorshme për të kaluar kohë me njerëzit që ju japin qetësi dhe siguri. Ky rikthim te rrënjët ju ndihmon të rigjeni ekuilibrin e brendshëm dhe qartësinë mendore.
Luani
Në punë, autoritarizmi i tepruar mund të kthehet kundër jush. Këshillohet qasje më e butë dhe reflektuese, sidomos në situata që ju shkaktojnë tension. Kontrolloni tonin dhe fjalët: bashkëpunimi dhe diplomacia sjellin rezultate më të mira se imponimi.
Virgjëresha
Dita është e përqendruar te zgjidhja përfundimtare e çështjeve burokratike ose ligjore që mund të kenë krijuar stres. Tregoni vendosmëri, por edhe maturi në shprehjen e mendimeve. Shmangni pritshmëritë joreale dhe përqendrohuni te zgjidhjet e arritshme.
Peshorja
Jeni në kërkim të ekuilibrit të brendshëm. Një dialog i hapur dhe i sinqertë me njerëzit pranë jush mund t’ju ndihmojë të kuptoni më mirë dëshirat dhe marrëdhëniet tuaja. Loja me dy kuptime dhe shmangia e së vërtetës nuk do t’ju sjellë përfitime.
Akrepi
Emocionet e forta mund t’ju çojnë drejt reagimeve të nxituara. Xhelozia dhe posesiviteti rrezikojnë të krijojnë tensione në ambientin familjar dhe sentimental. Përpiquni të kontrolloni fjalët dhe të mos veproni vetëm nga impulsi i momentit.
Shigjetari
Dëshira për ndryshim është shumë e fortë dhe ndiheni gati të përmbysni rutinën. Kjo energji pozitive duhet kanalizuar drejt një projekti konkret. Fokusohuni te qëllimi dhe mos lejoni që ndikimet e jashtme t’ju shpërqendrojnë.
Bricjapi
Jeni më realistë dhe të përqendruar se zakonisht. E dini saktësisht çfarë doni dhe si ta arrini. Megjithatë, jeta nuk është vetëm punë: gjeni kohë për aktivitete relaksuese që ju ndihmojnë të ruani balancën mendore dhe fizike.
Ujori
Shoqërueshmëria është pika juaj e fortë. Ju bën mirë të rrethoheni nga njerëz që ju mbështesin dhe ju vlerësojnë. Nëse dikush përpiqet t’ju pengojë, zgjidhja më e mirë është diplomacia dhe zgjuarsia, jo përplasja.
Peshqit
Hapet një fazë reflektimi të thellë mbi të ardhmen. Nëse jeni brenda një marrëdhënieje problematike, është më e shëndetshme të flisni hapur dhe sinqerisht me partnerin, sesa të mbani një qasje të rreme për hir të qetësisë së përkohshme. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
