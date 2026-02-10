Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Protesta e opozitës, reagon ministrja e Punëve të Brendshme, Albana Koçiu
Transmetuar më 10-02-2026, 20:30

Tiranë, 10 shkurt 2026 – Pas përshkallëzimit të protestës së opozitës para Kryeministrisë dhe Kuvendit, ministrja e Punëve të Brendshme, Albana Koçiu, reagoi në rrjetet sociale, duke dënuar dhunën gjatë tubimit.

“E drejta për të protestuar, për të disatën herë, u dhunua nga një grup që zgjodhi forcën në vend të fjalës, duke sulmuar, dhunuar e lënduar punonjësit e Policisë së Shtetit. Dhuna nuk mund të jetë kurrë një mjet dhe asnjë lloj agjende nuk e justifikon përdorimin e saj”, shkruan Koçiu.

Ministrja falenderoi punonjësit e policisë për profesionalizmin dhe maturinë e treguar përballë çdo provokimi. Sipas saj, Policia e Shtetit do të jetë gjithmonë në krye të detyrës për të garantuar të drejtën për të protestuar, si dhe sigurinë e qytetarëve dhe të pronës publike.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

