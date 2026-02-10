Horoskopi Paolo Fox, e mërkurë, 11 shkurt 2026

Dashuri, punë, mirëqenie, fat: çfarë thonë yjet sipas astrologut më të njohur të televizionit italian, Paolo Fox
Horoskopi i Paolo Fox për të mërkurën, 11 shkurt. Astrologu, si çdo ditë, jep një panoramë zodiakale për të lindurit nën shenjat e ujit, ajrit, tokës dhe zjarrit.
Dashi (21 mars – 19 prill)
Dita nxjerr në pah një shtysë të fortë drejt veprimit, veçanërisht në planin profesional. Ka nevojë të vendosni rregull mes prioriteteve dhe angazhimeve, duke shmangur shpërqendrimet që mund të ngadalësojnë rezultate tashmë të arritshme. Në dashuri lind nevoja për qartësi: ata në çift duan një ballafaqim të hapur, ndërsa beqarët janë më pak të gatshëm për kompromise. Shëndeti është i mirë, por këshillohet të dozoni energjitë dhe të mos i kërkoni vetes më shumë se ç’duhet.
Demi (20 prill – 20 maj)
Ndjehet një klimë më reflektuese, e dobishme për të konsoliduar atë që keni ndërtuar me kohë. Puna kërkon durim dhe aftësi ndërmjetësimi, sidomos në marrëdhëniet me kolegët ose bashkëpunëtorët. Në planin sentimental forcohet nevoja për stabilitet dhe siguri: dialogu i sinqertë është çelësi për të kapërcyer ngurtësitë e mundshme. Nga ana fizike, është e rëndësishme të dëgjoni sinjalet e trupit dhe të gjeni kohë për rikuperim.
Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Komunikimi rikthehet në qendër dhe ju ndihmon të zhbllokoni situata të mbetura pezull. Në punë është moment i përshtatshëm për të propozuar ide ose për të sqaruar marrëveshje, me kusht që qasja të mbetet konkrete. Në dashuri rritet dëshira për lehtësi dhe bashkëpunim, por pa sipërfaqësi. Shëndeti mund të ndikohet nga ritme të paqëndrueshme; më mirë të rregulloni gjumin dhe ushqimin.
Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Emocionet janë intensive dhe ju shtyjnë të rishikoni disa zgjedhje, sidomos në fushën profesionale. Puna kërkon më shumë siguri në vendimmarrje: besoni te përvoja e fituar. Në jetën sentimentale del në pah nevoja për mbrojtje dhe autenticitet, me marrëdhënie që kërkojnë vëmendje dhe dëgjim. Në aspektin fizik, është e dobishme të ngadalësoni ritmin dhe të ulni stresin e akumuluar.
Luani (23 korrik – 23 gusht)
Ka dëshirë për t’u afirmuar dhe për të vënë në pah aftësitë, veçanërisht në punë. Mundësitë nuk mungojnë, por është thelbësore të shmangni qëndrimet tepër impulsive. Në dashuri rikthehet dëshira për pasion dhe prani reciproke, me nevojën për të balancuar krenarinë me gatishmërinë. Shëndeti është i mirë, për sa kohë që nuk neglizhoni pushimin.
Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator)
Dita favorizon organizimin dhe planifikimin. Në punë arrini të vendosni rregull dhe të zgjidhni çështje praktike me efikasitet. Në dashuri mbizotëron një qëndrim më i kujdesshëm, por ndërtues: gjestet e vogla dhe konkrete forcojnë lidhjet. Nga ana fizike, kujdes nga tensioni nervor; këshillohen aktivitete relaksuese për të rikthyer ekuilibrin.
Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Nevoja për harmoni dhe ekuilibër udhëheq vendimet tuaja. Në planin profesional bëhet e domosdoshme të rivendosen balancat dhe të sqarohen rolet, duke shmangur keqkuptime ose paqartësi që mund të krijojnë tension. Në dashuri kërkohet më shumë prani emocionale: një dialog i hapur dhe i sinqertë ndihmon për të kapërcyer pasiguritë. Shëndeti përmirësohet nëse gjeni kohë për veten, për mirëqenie, estetikë dhe qetësi mendore.
Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)
Intuita është shumë e fortë dhe ju lejon të shihni përtej dukjes së jashtme. Në punë mund të përballeni me çështje delikate me vendosmëri, por pa imponim apo presion të panevojshëm. Në dashuri dalin në pah ndjenja të thella që kërkojnë pjekuri dhe vetëkontroll për të shmangur konfliktet. Nga ana fizike, është e rëndësishme të mos grumbulloni nervozizëm dhe ta kanalizoni energjinë në mënyrë konstruktive.
Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)
Ndjehet një frymë rinovimi që nxit dëshirën për ndryshim. Në fushën profesionale përfitoni nga një vizion më i gjerë dhe perspektiva të reja, por duhet të ruani konkretësinë. Në dashuri rritet nevoja për liri të përbashkët dhe përvoja që stimulojnë mendjen dhe shpirtin. Shëndeti është i qëndrueshëm, por rekomandohet moderim dhe një stil jete i balancuar.
Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)
Ndjenja e përgjegjësisë udhëheq çdo zgjedhje. Në punë është momenti për të konsoliduar arritjet dhe për të forcuar pozicionet tashmë të fituara. Në jetën sentimentale mbizotëron nevoja për siguri dhe stabilitet, me marrëdhënie që ndërtohen mbi baza të forta dhe reale. Nga ana fizike, kujdes me lodhjen: pushimi dhe ndalesat janë të domosdoshme, jo humbje kohe.
Ujori (20 janar – 19 shkurt)
Dita favorizon ide origjinale dhe zgjidhje jo konvencionale. Në punë mund të dalloheni nëse arrini t’i ktheni intuitat në veprime konkrete. Në dashuri theksohet nevoja për autenticitet dhe lidhje mendore, më shumë sesa për rutina të zakonshme. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj ritmit ditor dhe menaxhimit të energjisë.
Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
Ndjeshmëria është e theksuar dhe ju bën më receptivë ndaj gjithçkaje që ju rrethon. Në punë është e dobishme t’i besoni intuitës, pa neglizhuar aspektet praktike. Në dashuri forcohet nevoja për empati, mirëkuptim dhe butësi, me lidhje që kërkojnë prani emocionale reale. Nga ana fizike, këshillohet të mbroheni nga stresi dhe të kujdeseni për ekuilibrin emocional. /noa.al
