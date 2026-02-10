8 punonjës policie dhe gazetarë të lënduar gjatë protestës së opozitës

Tiranë, 10 shkurt 2026 – Gjatë protestës së opozitës para Kryeministrisë dhe Kuvendit, situata u përshkallëzua dhe u regjistruan lëndime të shumta. Shtatë punonjës policie u plagosën, ndërsa një tjetër u lëndua lehtë, duke e çuar numrin total të punonjësve të rendit të lënduar në 8. Shkak i incidentit ishin hedhjet e bombave molotov, lëndëve piroteknike dhe sendeve të forta drejt kordonit të policisë.
Përveç forcave të rendit, u lënduan edhe disa gazetarë dhe operatorë mediatikë, përfshirë një gazetar të huaj, i cili po mbulonte ngjarjen në vendngjarje. Ata janë transportuar për ndihmë mjekësore dhe marrin kujdesin e nevojshëm.
Pamjet nga vendngjarja tregojnë flakë dhe tym përreth zonës së Kuvendit dhe Kryeministrisë, ndërsa policia vazhdon të ruajë perimetrin dhe të monitorojë situatën për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm.
Deputetët e Partisë Demokratike, të pranishëm mes protestuesve, bënë apel për të shmangur dhunën dhe për të ruajtur rendin publik. Autoritetet po vijojnë hetimet për të përcaktuar përgjegjësitë dhe masat e nevojshme për sigurinë.
