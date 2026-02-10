Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Flakë dhe tym para Kuvendit, plagoset një gazetar i huaj gjatë protestës së opozitës
Transmetuar më 10-02-2026, 20:18

Tiranë, 10 shkurt 2026 – Gjatë protestës së opozitës para Parlamentit, një gazetar i huaj është lënduar. Sipas raportimeve paraprake, bëhet fjalë për një gazetar amerikan, i cili po mbulonte zhvillimet e tubimit.

Incidenti ndodhi në momentet kur disa protestues hodhën molotovë dhe lëndë piroteknike drejt perimetrit të sigurisë përreth Kuvendit, duke shkaktuar flakë dhe tym në zonë.

Autoritetet lokale dhe forcat e rendit ndërhynë për të mbajtur situatën nën kontroll dhe për të shmangur përshkallëzimin e dhunës.

Gazetari i lënduar u dërgua për ndihmë mjekësore. Nuk ka raportime të tjera për të lënduar rëndë, ndërsa hetimet për incidentin janë në vazhdim.

Pamjet nga vendngjarja tregojnë flakë dhe tym përreth zonës së Kuvendit, ndërsa policia vazhdon të ruajë perimetrin dhe të monitorojë situatën.

