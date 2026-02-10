Për herë të parë, Partia Demokratike publikon pamje nga përshkallëzimi i protestës para Kryeministrisë

Tiranë, 10 shkurt 2026 – Protesta kombëtare e opozitës, e zhvilluar mbrëmjen e sotme para godinës së Kryeministrisë, u shoqërua me përshkallëzim tensionesh në orët e fundit të tubimit.
Sipas pamjeve të siguruara nga Partia Demokratike, një pjesë e protestuesve hodhën fishekzjarre dhe mjete zjarrvënëse artizanale në drejtim të perimetrit të sigurisë, ndërsa disa persona tentuan të kapërcenin kangjellat metalike të vendosura nga Policia e Shtetit përreth Kryeministrisë.
Në përgjigje të situatës, forcat e rendit ndërhynë për të mbajtur nën kontroll turmën, duke përdorur ujë dhe mjete të tjera për shpërndarjen e protestuesve dhe për parandalimin e depërtimit në zonën e sigurisë.
Protesta ishte thirrur nga Partia Demokratike dhe aleatët e saj dhe nisi në mënyrë paqësore, me fjalime nga përfaqësues të opozitës dhe pjesëmarrje të mbështetësve nga Tirana dhe rrethe të ndryshme të vendit. Kulmi i tubimit u shënua nga fjala e kreut të PD-së, Sali Berisha.
Deri në këto momente, nuk ka njoftime zyrtare për persona të lënduar apo dëme materiale, ndërsa autoritetet pritet të dalin me një reagim zyrtar lidhur me incidentet dhe masat e ndërmarra.
Pamjet nga protesta tregojnë momente tensioni, por edhe prani të shtuar të forcave të rendit, të cilat kishin ngritur më herët një perimetër sigurie përreth Kryeministrisë.
