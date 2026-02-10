Tensione para Kryeministrisë gjatë protestës së opozitës, hidhen molotovë dhe fishekzjarre

Tiranë, 10 shkurt 2026 – Protesta kombëtare e Partisë Demokratike, e zhvilluar mbrëmjen e sotme para godinës së Kryeministrisë, u përmbyll me tensione dhe incidente.
Kulmi i tubimit u shënua gjatë fjalës së kreut të PD-së, Sali Berisha, e cila u pasua nga veprime të dhunshme nga një pjesë e protestuesve. Pas përfundimit të fjalimit, disa persona hodhën molotovë dhe fishekzjarre në drejtim të godinës së Kryeministrisë.
Në pamjet e transmetuara nga vendngjarja, Berisha u pa duke tundur flamurin kombëtar, ndërsa protestuesit përsëritën skenarin e protestës së mëparshme, me hedhje mjetesh piroteknike dhe objekteve zjarrvënëse.
Deri në këto momente, nuk ka informacion zyrtar për persona të lënduar apo dëme materiale, ndërsa forcat e rendit ishin të pranishme në perimetrin e sigurisë për të menaxhuar situatën.
Protesta ishte pjesë e aksionit opozitar kundër qeverisë dhe u zhvillua pasditen e sotme me pjesëmarrjen e mbështetësve nga Tirana dhe rrethet.
