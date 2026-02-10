Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
FOTOLAJM / Qytetar me plis në kokë në protestën e opozitës para Kryeministrisë
Transmetuar më 10-02-2026, 18:25

Tiranë, 10 shkurt 2026 – Një qytetar u paraqit në protestën e tretë kombëtare të opozitës, të zhvilluar para Kryeministrisë, me plis në kokë, duke tërhequr vëmendjen e pjesëmarrësve.

Ai mbante veshur një xhup të gjatë, mbi të cilin ishin shkruar disa mesazhe politike. Në mbishkrimet e ekspozuara, qytetari krahasonte kryeministrin Edi Rama me presidentin e Venezuelës, Nicolás Maduro, si dhe qeverinë shqiptare me struktura kriminale.

Protesta u zhvillua në mënyrë paqësore dhe ishte pjesë e aksionit opozitar kundër qeverisë, me pjesëmarrjen e qytetarëve nga Tirana dhe rrethe të ndryshme të vendit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

