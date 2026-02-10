Protesta e opozitës para Kryeministrisë, Gjekmarkaj: Jemi këtu për të mbrojtur shtetin ligjor

Tiranë, 10 shkurt 2026 – Opozita zhvilloi pasditen e sotme një protestë në sheshin para Kryeministrisë, ku fjalën hapëse e mbajti nënkryetari i Partisë Demokratike dhe drejtuesi politik i PD-së për qarkun e Lezhës, Agron Gjekmarkaj.
Në fjalimin e tij, Gjekmarkaj akuzoi qeverinë dhe kryeministrin Edi Rama për kapje të institucioneve dhe përpjekje, sipas tij, për të mbajtur pushtetin përmes cenimit të demokracisë dhe drejtësisë.
“Për të ruajtur veten, pushteti aktual është gati të marrë peng drejtësinë dhe Kuvendin. Dje, Edi Rama hoqi maskën e fundit për të mbrojtur vartësen e tij, Belinda Balluku”, deklaroi Gjekmarkaj, duke shtuar se alternativa që u ofrohet qytetarëve është “mosreagimi dhe nënshtrimi ndaj sistemit”.
Sipas tij, qeverisja aktuale ka shkelur premtimet elektorale, ka deformuar proceset zgjedhore dhe ka shndërruar shtetin në një instrument pushteti partiak. Ai përmendi si pasoja emigrimin masiv, ekonominë e dobësuar dhe, sipas tij, kriminalizimin e jetës publike.
Gjekmarkaj theksoi se protesta nuk është e zakonshme, por një reagim qytetar ndaj asaj që e cilësoi si krizë legjitimiteti të qeverisë. “Jemi këtu për të mbrojtur liritë e fituara, pluralizmin, shtetin ligjor dhe të ardhmen e fëmijëve tanë”, u shpreh ai.
Në fjalimin e tij, nënkryetari i PD-së kritikoi edhe procesin e integrimit evropian, duke deklaruar se, sipas opozitës, pushteti aktual është i gatshëm të sakrifikojë aspiratat evropiane të vendit për të ruajtur interesat e veta politike.
Ai theksoi rëndësinë e rolit qytetar dhe të opozitës në mbrojtjen e demokracisë, duke nënvizuar se, sipas tij, Shqipëria ndodhet në një moment kritik. “Kur drejtësia i nënshtrohet pushtetit, demokracia fillon të vdesë”, tha Gjekmarkaj.
Në përfundim, ai bëri thirrje për angazhim qytetar dhe reagim demokratik, duke theksuar se, sipas opozitës, vonesa në përballjen me situatën aktuale politike mund të ketë pasoja afatgjata për vendin.
Protesta u zhvillua në mënyrë paqësore dhe ishte pjesë e aksionit opozitar kundër qeverisë.
