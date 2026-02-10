Protesta kombëtare e opozitës/ Ja kush janë 6 folësit

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 10-02-2026, 17:57
TIRANË- Protesta kombëtare e opozitës ka nisur, ndërkohë që janë zbuluar se kush do të flasë para qytetarëve në këtë protestë. Ata janë Ilir Alimehmeti, nënkryetari i Kuvendit Agron Gjekmarkaj, Jonathan Pano, Desada Xhetani nga FRPD dhe kryetari i PD, Sali Berisha.
