Pas heqjes së statusit “non grata” nga SHBA, Dodik kërcënon: Myslimanët dhe Sarajeva janë armiqtë tanë, do rikthejmë ushtrinë

Banja Luka, 10 shkurt 2026 – Retorikë e ashpër politike, kërcënime ndaj institucioneve shtetërore të Bosnjë e Hercegovinës dhe deklarata nxitëse ndaj Sarajevës dhe boshnjakëve kanë shoqëruar konferencën për media të udhëheqjes së Republikës Srpska, pas shpalljes së fitores së Sinisha Karan në zgjedhjet e parakohshme për president të këtij entiteti.
Presidentja në detyrë e Republikës Srpska, Ana Trishiç-Babiç, deklaroi se fitorja e SNSD-së është rezultat i mbështetjes së qytetarëve të RS-së, duke pretenduar se janë penguar, sipas saj, “planet e Sarajevës, opozitës dhe një pjese të bashkësisë ndërkombëtare”. Ajo kërkoi miratimin e një ligji zgjedhor të veçantë për entitetin serb, duke e cilësuar procesin zgjedhor të fundit si “përdhunim të demokracisë”.
Kryeministri i Republikës Srpska, Savo Miniç, akuzoi bashkësinë ndërkombëtare dhe institucionet shtetërore të Bosnjë e Hercegovinës për “shembje të sistemit”, duke përmendur Gjykatën dhe Prokurorinë e BeH-së, si dhe përfaqësuesin e lartë ndërkombëtar, Christian Schmidt.
Deklaratat më të rënda u bënë nga lideri i SNSD-së, Milorad Dodik, i cili paralajmëroi hapa konkretë kundër rendit kushtetues të Bosnjë e Hercegovinës. Ai tha se së shpejti do t’i propozojë Asamblesë Kombëtare të Republikës Srpska rikthimin e të gjitha kompetencave që, sipas tij, i janë transferuar entitetit nga Marrëveshja e Dejtonit.
Sipas Dodikut, këto masa përfshijnë rikthimin e ushtrisë së Republikës Srpska, policisë kufitare, shërbimit të inteligjencës, si dhe shfuqizimin e Gjykatës dhe Prokurorisë së Bosnjë e Hercegovinës dhe sistemit fiskal shtetëror.
Në fjalimin e tij, Dodik përdori gjuhë të ashpër ndaj Sarajevës dhe boshnjakëve, duke i cilësuar ata si armiq.
“Myslimanët dhe Sarajeva myslimane janë armiqtë tanë. Ata e kanë treguar këtë kudo që kanë mundur”, deklaroi ai.
Dodik përsëriti kërcënimet për shkëputje, duke theksuar se e drejta për vetëvendosje deri në pavarësi mbetet objektiv politik i Republikës Srpska. Ai pretendoi gjithashtu se Bosnja dhe Hercegovina po përdoret për të “nënshtruar të krishterët”.
Gjatë fjalimit, ai bëri deklarata të diskutueshme edhe për gjenocidin në Srebrenicë dhe paralajmëroi tërheqjen e stafit serb nga institucionet shtetërore të BeH-së, duke garantuar se autoritetet e RS-së do t’u sigurojnë paga.
Në përmbyllje, Dodik deklaroi se do ta fokusojë veprimtarinë e tij politike në krijimin e një Republike Srpska të pavarur, duke shprehur qëndrime kritike ndaj Bashkimit Evropian dhe duke pretenduar se ka mbështetje ndërkombëtare për këtë synim.
