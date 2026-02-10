Macron shpall ‘gjendjen e jashtëzakonshme’ në Evropë

Evropa përballet me një moment kritik strategjik dhe ekonomik, paralajmëron presidenti francez Emmanuel Macron, duke kërkuar veprim të shpejtë për të shmangur humbjen e peshës globale.
Ai e përshkroi situatën si një “gjendje të jashtëzakonshme gjeopolitike dhe gjeoekonomike”, duke theksuar se kontinenti rrezikon të mbetet pas përballë konkurrencës nga SHBA-të dhe Kina.
Në intervistën për The Economist, Macron argumenton se nëse Evropa nuk investon më shpejt në ekonomi dhe nuk heq pengesat ndaj rritjes, ajo mund të “spastrohet nga teknologjia amerikane dhe importet kineze”.
Mesazhi i tij vjen përpara diskutimeve të liderëve të BE-së mbi konkurrueshmërinë e bllokut.
Presidenti francez propozon katër drejtime kryesore reformash.
Së pari, ai kërkon thjeshtim të rregullave të shumta të BE-së, duke argumentuar se burokracia frenon inovacionin dhe rritjen ekonomike. Së dyti, ai kërkon diversifikimin e furnitorëve dhe uljen e varësisë nga partnerë të kufizuar jashtë Evropës, përfshirë energjinë dhe teknologjinë digjitale.
Në këtë kuadër, ai sugjeron forcimin e rolit ndërkombëtar të euros dhe reduktimin e varësisë nga burime strategjike të huaja. Objektivi, sipas tij, është që Evropa të fitojë autonomi më të madhe ekonomike dhe strategjike.
Së treti, Macron propozon një politikë “preferencë evropiane” për sektorët kritikë si industria e çelikut, kimikatet dhe mbrojtja. Ideja është që subvencionet shtetërore dhe prokurimet publike të lidhen me përdorimin minimal të inputeve evropiane.
Së fundi, ai kërkon rritje të madhe të investimeve në inovacion publik dhe privat, duke përfshirë emetimin e obligacioneve të përbashkëta për financimin e mbrojtjes, teknologjisë së gjelbër dhe inteligjencës artificiale.
Macron e përshkruan momentin aktual si një “moment Groenlande”, duke argumentuar se evropianët po kuptojnë gradualisht rrezikun strategjik.
Ai paralajmëron se frika fillestare se SHBA mund të largohet nga Evropa mund të zëvendësohet nga një ndjenjë e rreme sigurie. Sipas tij, kriza aktuale është një “çarje e thellë gjeopolitike”.
Megjithatë, jo të gjitha vendet e BE-së pajtohen me propozimet franceze.
Disa shtete shqetësohen se preferenca për prodhimin evropian mund të shndërrohet në proteksionizëm dhe të dëmtojë investimet.
Macron i hedh poshtë këto kritika, duke thënë se qëllimi është të mos u imponohen kompanive evropiane rregulla që nuk zbatohen për importet.
Presidenti francez thekson gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit ushtarak evropian, përfshirë projektet e përbashkëta të mbrojtjes dhe sistemet e ardhshme ajrore luftarake.
Në fund, Macron argumenton se Evropa nuk duhet të nënvlerësojë avantazhet e saj si treg me 450 milionë banorë dhe si hapësirë e bazuar në sundimin e ligjit.
Sfida, sipas tij, është t’i shndërrojë këto avantazhe në fuqi reale gjeopolitike përpara se rivalët globalë të krijojnë diferencë të pakapërcyeshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd