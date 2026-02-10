Ngjarja në Maliq, i ndjeri para tre muajsh kishte humbur bashkëshorten

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 10-02-2026, 15:01
Detaje të reja janë zbardhur nga ngjarje e rëndë e ndodhur në Maliq, ku një 61-vjeçar i vetëvra.
Mësohet se shkak për aktin e rëndë është bërë gjendja e rënduar e tij, pasi 3 muaj më parë i kishte ndërruar jetë bashkëshortja.
Viktima jetonte në fshatin Vashtëmi me nënën e tij, ndërsa fëmijët i ka jashtë shtetit.
61-vjeçarin e ka gjetur të pajetë nëna e tij.
