Aksident tragjik në Itali, makina përplaset me kamionin e plehrave – shoferi humb jetën
Transmetuar më 10-02-2026, 14:23

BOLONJA, Itali – Një aksident i rëndë automobilistik ndodhi rreth orës 01:00 të mëngjesit të djeshëm në autostradën Porrettana Nord, në zonën e Marzabotto, në provincën e Bolonjës, ku një shofer i një automjeti të vogël humbi jetën.

Mjeti “Volkswagen Lupo”, që dyshohet se drejtohej nga një 33-vjeçar shqiptar, u përplas “kokë më kokë” me një kamion plehrash gjatë një manovre parakalimi. Pas përplasjes, makina doli nga rruga dhe u përfshi nga flakët.

Shërbimet e emergjencës, përfshirë zjarrfikësit, paramedikët dhe karabinierët, u nisën menjëherë në vendngjarje. Megjithatë, kur arritën, shoferi ishte djegur për vdekje brenda automjetit.

Policia italiane njoftoi se viktima dyshohet të jetë një burrë 33-vjeçar shqiptar, banues në Marzabotto dhe pronar i regjistruar i automjetit. Identifikimi zyrtar nuk ka qenë ende i mundur për shkak të gjendjes së trupit.

Si pasojë e aksidentit, autostrada Porrettana Nord mbeti e mbyllur për disa orë, deri në përfundimin e hetimeve dhe pastrimin e zonës.

