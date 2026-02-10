‘Idiot ndërkombëtar’! Rama shpërthen ndaj prokurorit të Thaçit në Hagë

TIRANË – Kryeministri Edi Rama ka reaguar me ironi ndaj deklaratës së Prokurorit të Specializuar në Hagë, lidhur me ish-kreun e UÇK-së, Hashim Thaçi.
Në një postim në Facebook, Rama ka përdorur shprehjen “idiot ndërkombëtar” për të komentuar prokurorin Hawling, ndërsa shoqëroi statusin me një figurë të tipit “klloun”.
Në fjalën e tij gjatë ditës së dytë të gjyqit ndaj krerëve të UÇK-së, Prokuroria pretendon se Thaçi ka manipuluar disa diplomatë që kanë dëshmuar në favor të tij, duke vënë në dyshim besueshmërinë e dëshmive të disa figurave të larta politike, përfshirë edhe James Rubin, ish-ndihmës i Sekretarit amerikan të Shtetit.
