Dëshmi tronditëse tek ‘Plumbi i artë’: porosi me pagesë ndaj familjes së biznesmenit, shënjestra ishte djali

I pandehuri Henrik Hoxhaj, i akuzuar në kuadër të dosjes “Plumbi i artë”, ka dëshmuar sërish në Gjykata e Posaçme, duke zbuluar detaje mbi skemën e porosisë së dhunshme ndaj biznesmenit Lulzim Masha.
Sipas dëshmisë së tij, porosia ishte bërë nga Nuredin Dumani, i cili i kishte ofruar 150 mijë euro për goditjen ndaj djalit të Mashës dhe 100 mijë euro për vetë biznesmenin. Hoxhaj tha se objektivi kryesor ishte djali, por nuk u arrit të lokalizohej, pasi ai qëndronte në Maqedoni.
“Ne nuk po e gjenim dot djalin e Mashës, sepse rrinte në Maqedoni”, ka deklaruar Hoxhaj.
Ai shtoi se, sipas dijenisë së tij, Lulzim Masha ka një shkollë private në Tiranë dhe banon në zonën e ish-Bllokut, ndërsa theksoi se porosia fillestare kishte të bënte vetëm me djalin dhe jo me vetë Mashën.
Në dëshminë e tij, Hoxhaj përmendi edhe një konflikt familjar: një nga vëllezërit Dizdari kishte qenë i fejuar me vajzën e Mashës, por marrëdhënia ishte ndërprerë. Sipas tij, dhëndri kishte kaluar prona në emër të vjehrrit dhe kunatit, të cilat më pas nuk u kthyen pas ndarjes.
Hetimi në kuadër të dosjes “Plumbi i artë” vijon, ndërsa dëshmitë po hedhin dritë mbi mekanizmin e porosive me pagesë dhe konfliktet që fshihen pas tyre.
