Erion Veliaj, 1 vit në paraburgim/ Studiot ligjore: Persekutim i qartë politik!

Në përvjetorin e parë të paraburgimit të tij, ka ardhur reagimi i kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj.
Përmes një deklarate të publikuar nga studiot ndërkombëtare të avokatisë që po e përfaqësojnë në këtë betejë ligjore, Kasowitz LLP dhe Mishcon de Reya, Veliaj denoncon atë që e cilëson si një paraburgim të padrejtë, shkelje të të drejtave themelore të procesit të rregullt ligjor dhe një persekutim me motive politike.
Sipas avokatëve, mbajtja e tij në paraburgim për 365 ditë pa prova bindëse, kufizimi i aksesit në dosjen hetimore dhe përdorimi i masës së sigurisë si mjet ndëshkues përbëjnë një rrezik serioz për demokracinë dhe standardet e drejtësisë në Shqipëri.
Ata theksojnë gjithashtu se rasti ka tërhequr vëmendjen e aktorëve dhe institucioneve ndërkombëtare, duke ngritur shqetësime për të ardhmen e reformës në drejtësi dhe procesin e integrimit europian të vendit.
Deklarata e plotë
Kasowitz LLP dhe Mishcon de Reya: Prej 365 ditësh e në vazhdim, Kryebashkiaku Veliaj përballet me mohimin e së drejtës për një proces të rregullt ligjor dhe me një persekutim të qartë politik
Tiranë, Shqipëri (10 shkurt 2026) – Sot shënohet një vit nga paraburgimi i padrejtë dhe i paligjshëm i Kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, nga Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK). Gjatë këtyre 365 ditëve, çështja e Kryebashkiakut Veliaj është bërë shembulli kryesor i përdorimit të tepruar dhe abuziv të masës së paraburgimit në Shqipëri. Veliaj është mbajtur i ndaluar pavarësisht mungesës së provave që ai përbën rrezik arratisjeje, se mund të pengojë drejtësinë apo të përsërisë veprat penale të pretenduara.
Gjatë vitit të kaluar, çështja e Kryebashkiakut Veliaj është shfaqur si shembull flagrant se si demokraci të brishta, si ajo e Shqipërisë, mund të shkelin të drejtat bazë të procesit të rregullt ligjor të një individi përmes një persekutimi politik.
Nga shkurti deri në korrik të vitit të kaluar, Kryebashkiaku Veliaj u mbajt i ndaluar pa u akuzuar zyrtarisht për veprat për të cilat mbahej në paraburgim.
Në shtator, ndalimi i tij u përdor nga Këshilli Bashkiak i Tiranës si bazë për kërkesën e shkarkimit nga detyra – një manovër që duket se synonte t’u hiqte të drejtën e përfaqësimit votuesve të Tiranës, të cilët e kishin zgjedhur për tre mandate.
Vetëm muajin e kaluar, Kryebashkiakut Veliaj – i cili ka zgjedhur të mbrohet vetë ndaj akuzave të SPAK – iu mohua qasja në mbi 60 mijë faqe prova, mbi bazën e të cilave ai duhet të përgatisë mbrojtjen e tij.
Së fundmi, prokurorët e SPAK kanë argumentuar se mbajtja e vazhdueshme në paraburgim justifikohet sepse ai ka kërkuar këshillim ligjor në SHBA. Sipas deklaratës, kjo përbën ndëshkim për ushtrimin e së drejtës për mbrojtje dhe shkelje të hapur të procesit të rregullt ligjor.
“Që nga dita e parë, kjo çështje ka qenë një persekutim politik i shoqëruar me abuzime skandaloze të procesit të rregullt ligjor,” tha Daniel J. Fetterman, partner në Kasowitz LLP dhe këshilltar ndërkombëtar i Kryebashkiakut Veliaj. “Trajtimi i tij bie shumë poshtë standardeve amerikane dhe europiane të drejtësisë.”
Deklarata vijon duke përmendur vendimin e Gjykatës Kushtetuese që rrëzoi përpjekjen për shkarkimin e Veliajt, reagimet e mediave vendase dhe ndërkombëtare, raportin e Avokatit të Popullit dhe shqetësimet e ngritura nga përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar, përfshirë kryetarë bashkish dhe Komisionin e Venecias.
Në përfundim, studiot ligjore kërkojnë përfundimin e menjëhershëm të paraburgimit, duke theksuar se vazhdimi i tij cenon demokracinë, reformën në drejtësi dhe ambicien e Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Europian.
