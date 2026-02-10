Kush janë 2 personat që iu sekuestruan prona sot në Tiranë

Sekuestrohen pasuri me vlerë 200 mijë euro në Tiranë, në pronësi të dy personave të dënuar për trafik droge
Policia ka sekuestruar pasuri me vlerë rreth 200 mijë euro në Tiranë, në kuadër të një operacioni kundër pastrimit të parave, në pronësi të dy shtetasve të dënuar për trafikim të lëndëve narkotike në Shqipëri dhe Itali.
Operacioni i koduar “Burimi” u finalizua nga Seksioni për Hetimin e Pastrimit të Parave dhe Aseteve Kriminale në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, në bashkëpunim me Prokurorinë e Tiranës.
Me vendim të Gjykatës së Tiranës, u vendos sekuestro preventive mbi:
1 apartament në zonën e Selitës
1 garazh në Selitë të Vogël
Pasuritë i përkasin:
Pajtim Braçaj, 63 vjeç, i dënuar në Shqipëri për trafikim të lëndëve narkotike
Gjino Lleshaj, alias Shkëlqim Lleshaj, 44 vjeç, i dënuar në Itali për trafikim të lëndëve narkotike
Sipas policisë, vlera totale e pasurive të sekuestruara arrin rreth 200 000 euro.
Autoritetet bëjnë me dije se hetimet vijojnë për identifikimin dhe sekuestrimin e aseteve të tjera me burim kriminal, në pronësi të këtyre shtetasve apo personave të lidhur me ta.
Hetimi për gjurmimin dhe sekuestrimin e aseteve të tjera, me burime kriminale, në pronësi të këtyre shtetasve dhe shtetasve të lidhur me ta, vijon.
