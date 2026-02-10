Humbi jetën gjatë transportimit drejt Spitalit të Traumës, policia jep detaje për ngjarjen

DURRËS – Një i moshuar 74-vjeçar ka humbur jetën gjatë transportimit me autoambulancë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë.
Sipas njoftimit zyrtar të Policisë, ngjarja ka ndodhur më 9 shkurt në qytetin e Durrësit. Viktima, shtetasi H. D., dyshohet se është dëmtuar rëndë pasi është rrëzuar nga shkallët e banesës së tij.
Nga hetimet paraprake bëhet me dije se i moshuari ka pësuar lëndime serioze dhe fraktura, kryesisht në pjesën e kokës. Për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore, ai u transportua drejt Spitalit të Traumës, por fatkeqësisht ndërroi jetë gjatë rrugës.
Hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të kësaj ngjarjeje tragjike po ndiqen nga Prokuroria.
Njoftimi i Policisë:
“Më datë 9 shkurt, ka humbur jetën gjatë transportimit me autoambulancë, nga spitali i Durrësit drejt Spitalit të Traumës, shtetasi H. D., 74 vjeç, i cili dyshohet se është dëmtuar pasi është rrëzuar nga shkallët e banesës.”
