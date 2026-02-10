Sot protesta e opozitës/ Ambasada e SHBA u kërkon qytetarëve amerikanë të kenë kujdes: Mund të përshkallëzojë në dhunë!

Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri ka reaguar lidhur me protestën e thirrur nga Sali Berisha, e cila pritet të zhvillohet në orën 17:00, para Kryeministrisë në Tiranë.
Ambasada u kërkon qytetarëve amerikanë të tregojnë kujdes të shtuar, të ndjekin mediat lokale dhe udhëzimet e autoriteteve ligjzbatuese.
"Një protestë është planifikuar të zhvillohet të martën, më 10 shkurt 2026, në orën 17:00. Protestuesit planifikojnë të mblidhen pranë godinës së Kryeministrisë, e cila ndodhet në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, midis Sheshit “Nënë Tereza” dhe Sheshit “Skënderbej”. Pritet prani e shtuar e policisë, mbyllje rrugësh dhe ndërprerje të qarkullimit.
Policia e Shtetit Shqiptar ka njoftuar se protestuesit mund të bllokojnë kryqëzime në pjesë të ndryshme të qendrës së qytetit. Personeli i Ambasadës së SHBA-së është këshilluar të shmangë protestën. Ndiqni mediat lokale dhe udhëzimet e autoriteteve vendore të rendit për informacionet më të fundit.
Ndërsa protestat dhe grumbullimet e mëdha shpesh nisin në mënyrë paqësore, situata mund të ndryshojë shpejt. Protesta mund të shtrihet në blloqet përreth dhe pranë godinave qeveritare, duke shkaktuar ndërprerje të trafikut, devijime dhe mbyllje rrugësh. Udhëzimi ynë i vazhdueshëm është shmangia e zonave të protestave.
Nëse ndodheni në qytet, ju lutemi qëndroni vigjilentë dhe jepini përparësi sigurisë suaj personale. Forconi masat tuaja të sigurisë duke zbatuar zakonet e mëposhtme",- thuhet në reagimin e ambasadës amerikane.
