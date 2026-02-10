“Rruga e vdekjes”/ Tre viktima në aksident të ri pranë vendit ku humbën jetën tifozët e PAOK-ut

Një tjetër tragjedi rrugore ka ndodhur në Rumani, vetëm pak ditë pas përplasjes fatale ku humbën jetën shtatë tifozë të PAOK Thessaloniki. Të dielën pasdite, një aksident mes një kamioni dhe një furgoni jashtë komunitetit Domaşnea ka shkaktuar vdekjen e tre personave dhe plagosjen e një tjetër.
Nga furgoni janë nxjerrë pa shenja jete drejtuesi, 58 vjeç, dhe dy të mitur, 16 dhe 13 vjeç. Shoferi i kamionit ka marrë ndihmën e parë në vendngjarje dhe më pas është transportuar në spital nga Shërbimi i Ambulancës Prefekturore.
Ngjarja e rëndë ka ndodhur në të njëjtën rrugë ku pak ditë më parë, shtatë tifozë të PAOK-ut humbën jetën dhe tre të tjerë u plagosën rëndë gjatë udhëtimit nga Selaniku drejt Francës për ndeshjen kundër Lyon. Furgoni i tyre u përplas me një kamion pranë qytetit Lugoz, në Qarkun Timiş.
I plagosuri i fundit nga aksidenti i mëparshëm u transferua më 4 shkurt në Greqi për trajtim të specializuar mjekësor.
Autoritetet rumune vijojnë hetimet për të sqaruar shkaqet e aksidentit të fundit, ndërsa segmenti rrugor ku ndodhën ngjarjet po konsiderohet një zonë me rrezik të lartë për aksidente fatale.
